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Олимпиада-2022
2 часа назад

Олимпийский чемпион Немов призвал поддержать Валиеву

Газета.Ruиещё 6

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов призвал поддержать фигуристку Камилу Валиеву, передает RT.

Олимпийский чемпион Немов призвал поддержать Валиеву
Фото: Toby Melville/ReutersToby Melville/Reuters

"Наша с вами задача в том, чтобы поддержать Валиеву. Всегда была борьба. Мы конкурентоспособные, мы сильные. Соперники ждут, пока мы за какую-то линию зайдём, где-то упадем, ошибемся", - сказал Немов.

Скандал вокруг сомнительного допинг-теста у российских фигуристов разразился утром 9 февраля. По неподтвержденной информации в пробе Валиевой был найден препарат триметазидин, защищающий сердце и мозг во время интенсивных нагрузок.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх. Короткая программа у женщин состоится 15 февраля. Помимо Валиевой сборную России будут представлять Александра Трусова и Анна Щербакова.

Ранее блогер Василий Уткин поделился мнением о скандале с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

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