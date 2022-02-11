Валиевой официально разрешили продолжить выступление на Олимпиаде

Временное отстранение российской фигуристки Камилы Валиевой было снято 9 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз Международного агентства тестирования (ITA).

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«Спортсменка опротестовала временное отстранение, 9 февраля РУСАДА приняло решение его снять, таким образом, спортсменке разрешено продолжить участие в Олимпийских играх», — сказано в сообщении.

Как заявило ранее ITA, допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат, о котором антидопинговая лаборатория в Стокгольме сообщила 8 февраля. На нее было наложено временное отстранение.

Валиева выиграла золотые медали Олимпиады в Пекине в командном турнире по фигурному катанию. Однако церемония награждения призеров была дважды перенесена. В МОК объяснили это необходимостью «юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев».

Кремль будут ориентироваться на официальную информацию Международного олимпийского комитета по поводу допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, скандал устроили те, кто не обладал достоверной информацией.