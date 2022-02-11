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Олимпиада-2022
1 час назад

Валиева продолжила тренировки на Олимпиаде-2022

Елена Прошина

Российская фигуристка Камила Валиева вышла на вторую за день тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Как сообщает ТАСС, спортсменка готовится выступить в женском одиночном катании.

Валиева продолжила тренировки на Олимпиаде-2022
Фото: ReutersReuters

Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на юридические обстоятельства — оказалось, что допинг-проба фигуристки Валиевой дала положительный результат на триметазидин.

8 февраля спортсменку временно отстранили, а 9 февраля дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА отменил временное отстранение, что позволило ей продолжать участие в Олимпиаде. При этом МОК собирается обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение организации снять отстранение.

Ожидается, что CAS вынесет решение по делу Валиевой до 15 февраля. Тем временем фигуристка готовится выступить в одиночных женских катаниях — короткую программу спортсмены покажут 15 февраля, произвольную — 17 февраля.

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