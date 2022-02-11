В МОК сделали заявление о пересмотре результатов российских фигуристов

Решение по результатам командного турнира по фигурному катанию на ОИ-2022 в Пекине будет принято после завершения разбирательств по допинг пробе российской фигуристки Валиевой. Об этом со ссылкой на главу пресс-службы Международного олимпийского комитета Марка Адамса пишет РИА Новости.

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7 февраля сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию, обойдя американцев и японцев. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на юридические обстоятельства, которые необходимо уточнить у Международного союза конькобежцев. По информации ряда СМИ, причиной стал сомнительный допинг-тест россиянки Камилы Валиевой.

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Позднее Международное агентство тестирования (ITA) официально сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин.

Глава пресс-службы МОК призвал дождаться официальных завершения разбирательств по этому делу.

«Все стараются, чтобы дело шло максимально быстро. Мы не исключаем никаких вероятностей. Но в интересе всех спортсменов вопрос будет рассматриваться максимально быстро», - пояснил Адамс, говоря о вероятности пересмотра результатов.

При этом он подчеркнул, что МОК «соблюдает главный принцип - политический нейтралитет, и если спортсмены должны соревноваться, то они будут это делать».

На Валиеву 9 февраля было автоматически наложено временное отстранение, которое спортсменка успешно опротестовала в тот же день. Ей было позволено вернуться к тренировкам и соревнованиям. Однако МОК решил подать апелляцию на отмену отстранения Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS). Дело будет рассмотрено выездной панелью CAS до личного турнира фигуристок, который начнется 15 февраля, пишет sport24.