Скандал с допингом Валиевой: что известно к этому моменту?

Российская фигуристка Камила Валиева, считающаяся основным претендентом на золото Олимпиады в Пекине, оказалась в центре допинг-скандала. Чем грозит положительная допинг-проба и подтверждено ли употребление спортсменкой запрещенных веществ, разбирался «Рамблер».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Что произошло?

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7 февраля сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию, обойдя американцев и японцев. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на юридические обстоятельства, которые необходимо уточнить у Международного союза конькобежцев.

Портал Inside the Games назвал причиной переноса сомнительный допинг-тест российской фигуристки Камилы Валиевой. А Международный союз конькобежцев (ISU) оказался раскрывать информацию о возможном нарушении антидопинговых правил в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

При этом 10 февраля «Чемпионат» сообщил, что команде юристов удалось снять отстранение Валиевой. Портал подчеркивал, что якобы найденное в ее допинг-пробе вещество «не считается особым». Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от соревнований на Олимпийских играх в Пекине.

В свою очередь представитель МОК Марк Адамс 10 февраля назвал сообщения о допинговом скандале спекуляциями и выразил надежду «на понимание и терпение всех спортсменов, которые вовлечены в эту ситуацию». В тот же день Валиева вернулась к тренировкам.

«Возобновление выступлений не связано с возрастом фигуристки»

Позднее глава пресс-службы МОК Марк Адамс пояснил, что ситуацию с Валиевой, еще предстоит проанализировать. Он также отметил, что разрешение возобновить тренировки не связано с возрастом фигуристки, пишет РИА Новости.

«Мы слышим разные кривотолки, идет шум, мы ожидаем, что будет дополнительное объяснение, хотя основной документ есть. МОК на 100 процентов против допинга, мы проводим глубокие расследования каждого случая. Но этот случай до конца не проанализирован. Тем более речь идет о несовершеннолетней девушке. Дело идет», — пояснил он.

Также Адамс подчеркнул, что решение по результатам командного турнира по фигурному катанию на ОИ-2022 в Пекине будет принято после завершения разбирательств по допинг-пробе фигуристки.

ITA заявило о положительной допинг-пробе Валиевой

В свою очередь Международное агентство тестирования (ITA) выступило с заявлением по делу Камилы Валиевой.

В ITA подчеркнули, что в связи с тем, что спортсменке еще не исполнилось 16 лет, она должна была находиться под защитой, но в связи с тем, что СМИ широко освещают это дело «на основе неофициальной информации» решено дать официальный комментарий «из-за повышенного общественного интереса».

В агентстве пояснили, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге. Стокгольмская лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен отрицательный аналитический результат для вещества триметазидина.

«После этого спортсмен был временно отстранен. В соответствии со статьей 15 Антидопинговых правил МОК решение РУСАДА о временном отстранении автоматически запрещает участвовать во всех видах спорта, включая зимние Олимпийские игры в Пекине», - подчеркивается в сообщении.

Дело не находится под юрисдикцией Международного олимпийского комитета из-за того, что проба была взята до начала Олимпиады, однако ITA немедленно проинформировала спортсменку о том, что временное отстранение, наложенное на нее РУСАДА, является обязательным для МОК, подчеркивается в сообщении.

Валиева оспорила отстранение 9 февраля. Ее протест был удовлетворен в тот же день, и спортсменка вернулась к тренировкам. Мотивированное решение, будет распространено среди всех заинтересованных сторон в ближайшее время, пояснили в ITA.

Однако, по данным агентства, еще до его получения МОК воспользовался своим правом и обжаловал вердикт Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).