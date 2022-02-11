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Олимпиада-2022
1 час назад

Женская сборная США по хоккею победила Чехию и прошла в полуфинал Олимпиады

Чемпионат.comиещё 3

Женская сборная США по хоккею сыграла с национальной командой Чехии в четвертьфинальном матче Олимпийских игр в Пекине (Китай). Встреча прошла на льду «Укэсун Спортс-центра». Она завершилась победой сборной США со счётом 4:1.

Женская сборная США по хоккею прошла в полуфинал Олимпиады
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На 25-й минуте нападающая сборной Чехии Михаэла Пейзлова открыла счёт. На 26-й минуте нападающая национальной команды США Хилари Найт восстановила равновесие. Затем защитник Ли Стеклейн вывела американок вперёд. Защитник Саванна Хэрмон в большинстве укрепила преимущество. А форвард Кендалл Койн Шофилд поставила финальную точку, поразив пустые ворота.

Женская сборная США пробилась в полуфинал хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Национальная команда Чехии покидает розыгрыш.

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