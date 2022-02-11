"Игры «кость в кость» закаляют, это будет для нас плюсом"

«Очень интенсивный матч. Обе команды бежали, создавали плотную борьбу на каждом метре площадки. Хорошо, что нам удалось победить. Такие игры «кость в кость» — они закаляют, это будет для нас плюсом. Всегда хочется забивать больше, но пока не получается. Чемпионат давно был приостановлен, давно не было игрового времени. Сейчас надо быстро найти взаимопонимание с партнёрами, чтобы реализовывать свои моменты.