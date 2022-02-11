Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+1° в 
USD 74.72EUR 85.38
Войти в почту
Олимпиада-2022
1 час назад

Чибисов — о 2:0 с Данией: такие игры «кость в кость» закаляют, это будет для нас плюсом

Чемпионат.com

Нападающий сборной России по хоккею Андрей Чибисов подвёл итоги встречи с Данией (2:0) на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

"Игры «кость в кость» закаляют, это будет для нас плюсом"
Фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС© Валерий Шарифулин/ТАСС

«Очень интенсивный матч. Обе команды бежали, создавали плотную борьбу на каждом метре площадки. Хорошо, что нам удалось победить. Такие игры «кость в кость» — они закаляют, это будет для нас плюсом. Всегда хочется забивать больше, но пока не получается. Чемпионат давно был приостановлен, давно не было игрового времени. Сейчас надо быстро найти взаимопонимание с партнёрами, чтобы реализовывать свои моменты.

Конечно, отсутствие практики сказывается. Тем более когда её не было месяц. Тяжело даже после 10-дневного перерыва на Евротур, а сейчас не было матчей месяц. Как ни тренируйся — игра есть игра», — передаёт слова Чибисова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители