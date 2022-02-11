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Олимпиада-2022
1 час назад

Раскрыта странная деталь в скандале с Валиевой

Мария Иванова

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ситуация с допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой вызывает «серьезные вопросы» из-за сроков обработки пробы. Об этом сообщает РИА Новости.

Поздняков отметил, что проба Валиевой была взята 25 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге и обработана лабораторией Всемирного антидопингового агентства (WADA) только 8 февраля 2022-го.

Глава ОКР отметил, что по международным стандартам обработка пробы должна составлять максимум 20 дней, но в случае с Валиевой она добиралась из Санкт-Петербурга до Стокгольма почти месяц.

«Это вызывает серьезные вопросы. Очень похоже, что кто-то придерживал пробу до окончания командного турнира у фигуристов», - заявил Поздняков.

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