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Олимпиада-2022
1 час назад

Президент ОКР: похоже, кто-то придерживал пробу Валиевой до окончания командника ОИ

Чемпионат.com

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал новость о том, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, взятая во время чемпионата России в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года, дала положительный результат.

«У меня вызывают серьёзные вопросы сроки, которые прошли между 25 декабря, когда была сдана проба (Валиевой. — Прим. «Чемпионата») в Санкт-Петербурге, и 8 февраля, когда она была обнародована. В соответствии с международными стандартами для лабораторий Всемирного антидопингового агентства срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории. Очень странным смотрится тот факт, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась практически месяц. У меня это вызывает очень серьёзные вопросы, и очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командных соревнований фигуристов», — цитирует Позднякова ТАСС.

Россия выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине 7 февраля.

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