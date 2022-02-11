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Олимпиада-2022
33 минуты назад

Швейцарские юристы будут представлять интересы Валиевой в CAS

Елена Прошина

Интересы российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет представлять Швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника.

Швейцарские юристы будут представлять интересы Валиевой в CAS
Фото: ТАССТАСС

Ранее в пятницу, 11 февраля, Международное агентство допинг-тестирования (ITA) заявило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине является положительный результат допинг-теста Валиевой, который она сдала 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о выступлении Валиевой в личных соревнованиях на Олимпиаде будет принимать CAS после рассмотрения апелляций Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) на отмену ее временного отстранения.

Напомним, соревнования в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине начнутся 15 февраля.

Schellenberg Wittmer была основана в 2000 году. Компания ранее оказывала юридическую поддержку многим российским спортсменам. В частности, Schellenberg Wittmer успешно оспорила в CAS апелляции 28 российских атлетов, которых обвиняли в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

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