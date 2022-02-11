Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+1° в 
USD 74.72EUR 85.38
Войти в почту
Олимпиада-2022
24 минуты назад

Губерниев оценил вероятность лишения фигуристов золота Олимпиады

Мария Иванова

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российские фигуристы имеют большие шансы уехать с Олимпиады с золотом. Он заявил в интервью РИА Новости, что разбирательства, связанные с допинг-пробой Камилы Валиевой, продлятся долго.

Губерниев оценил вероятность лишения фигуристов золота Олимпиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Юридически мы олимпийские чемпионы. Будет проведена церемония награждения, а дальше надо будет объяснять и доказывать. Это будет длиться долго. Насколько я понимаю, отсюда мы уезжаем с медалью», - заявил он.

После этого России нужно будет «вооружиться всеми необходимым документами и знаниями», чтобы доказать чистоту спортсменки, подчеркнул Губерниев.

Командный турнир фигуристов на Олимпиаде-2022 завершился 7 февраля. Золото досталось россиянам, США получили серебро, Япония - бронзу.

В составе российской команды олимпийскими чемпионами стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Позже стало известно о переносе церемонии награждения, которая должна была состояться 8 февраля. Сначала причина не раскрывалась, в итоге в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что причиной стала допинг-проба Валиевой.

Эта проба была взята 25 декабря в Санкт-Петербурге во время чемпионата России, в ней обнаружили запрещенный с 2015 года триметазидин. Обычно он используется при нарушениях работы сердца, а в список допинга попал, так как по своим фармакологическим свойствам может быть квалифицирован как модулятор кардиометаболизма.

8 февраля, после обработки пробы лабораторией Всемирного антидопингового агентства (WADA), РУСАДА временно отстранило Валиеву от Олимпиады. Фигуристка оспорила это в дисциплинарном комитете РУСАДА и отстранение отменили. Международный олимпийский комитет решил опротестовать это решение в Спортивном арбитраже.

Суд вынесет решение по делу фигуристки до 15 февраля, когда должны начаться индивидуальные соревнования Олимпиады по фигурному катанию.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители