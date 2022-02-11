Губерниев оценил вероятность лишения фигуристов золота Олимпиады

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российские фигуристы имеют большие шансы уехать с Олимпиады с золотом. Он заявил в интервью РИА Новости, что разбирательства, связанные с допинг-пробой Камилы Валиевой, продлятся долго.

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«Юридически мы олимпийские чемпионы. Будет проведена церемония награждения, а дальше надо будет объяснять и доказывать. Это будет длиться долго. Насколько я понимаю, отсюда мы уезжаем с медалью», - заявил он.

После этого России нужно будет «вооружиться всеми необходимым документами и знаниями», чтобы доказать чистоту спортсменки, подчеркнул Губерниев.

Командный турнир фигуристов на Олимпиаде-2022 завершился 7 февраля. Золото досталось россиянам, США получили серебро, Япония - бронзу.

Позже стало известно о переносе церемонии награждения, которая должна была состояться 8 февраля. Сначала причина не раскрывалась, в итоге в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что причиной стала допинг-проба Валиевой.

Эта проба была взята 25 декабря в Санкт-Петербурге во время чемпионата России, в ней обнаружили запрещенный с 2015 года триметазидин. Обычно он используется при нарушениях работы сердца, а в список допинга попал, так как по своим фармакологическим свойствам может быть квалифицирован как модулятор кардиометаболизма.

8 февраля, после обработки пробы лабораторией Всемирного антидопингового агентства (WADA), РУСАДА временно отстранило Валиеву от Олимпиады. Фигуристка оспорила это в дисциплинарном комитете РУСАДА и отстранение отменили. Международный олимпийский комитет решил опротестовать это решение в Спортивном арбитраже.