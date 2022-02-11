Большунов взял серебро Олимпиады-2022

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке с раздельным стартом классическим стилем и принес сборной 12-ю медаль в общем зачете. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Первое место в заезде на 15 км занял финн Ийво Нисканен с результатом в 37 минут и 54,8 секунд. Большунов отстал от него на 23,2 секунды. Третьим оказался норвежец Йоханнес Клебо с отставанием в 37,5 секунд.

Россиянин Алексей Червоткин занял пятое место (+56,9 секунд), Илья Семиков — девятое место (+1 минута 39,9 секунд), Иван Якимушкин занял 13 место (+1 минута 57,8 секунд).