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Олимпиада-2022
21 минуту назад

Российский лыжник Большунов взял серебро Олимпиады-2022

Елена Прошина

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке с раздельным стартом классическим стилем и принес сборной 12-ю медаль в общем зачете. Об этом сообщает РИА Новости.

Большунов взял серебро Олимпиады-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первое место в заезде на 15 км занял финн Ийво Нисканен с результатом в 37 минут и 54,8 секунд. Большунов отстал от него на 23,2 секунды. Третьим оказался норвежец Йоханнес Клебо с отставанием в 37,5 секунд.

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Россиянин Алексей Червоткин занял пятое место (+56,9 секунд), Илья Семиков — девятое место (+1 минута 39,9 секунд), Иван Якимушкин занял 13 место (+1 минута 57,8 секунд).

Напомним, что сейчас у сборной России на ОИ-2022 две золотых медали, четыре серебряных и шесть бронзовых. Ранее Большунов принес команде «золото», став первым в скиатлоне на дистанции в 30 км.

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