Юрист дал прогноз по делу Валиевой

Юрист Артем Пацев заявил, что в ближайшее время будет решен вопрос с отстранением фигуристки Камилы Валиевой от Олимпиады, но основной вердикт по ее допинг-пробе будет вынесен позже. Как сообщает Russia Today, эксперт считает шансы спортсменки неплохими.

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Пацев объяснил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) до 15 февраля решит, могло ли Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отменить отстранение фигуристки от Игр. Однако это не станет разбирательством по существу дела.

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«Само дело будет рассматриваться РУСАДА в обычном порядке. А отдельное процессуальное решение, касающееся правомерности отмены временного отстранения, будет вынесено до вторника», - заявил юрист.

По его словам, более точный прогноз можно дать, лишь зная позицию обеих сторон.

«Ввиду того, что стандарт доказывания для этих спортсменов (моложе 16 лет) гораздо ниже, чем обычно применимый для атлетов, надеюсь, что положительных шансов много», - заключил Пацев.

Командный турнир фигуристов на Олимпиаде-2022 завершился 7 февраля. Золото досталось россиянам, США получили серебро, Япония - бронзу.

Позже стало известно о переносе церемонии награждения, которая должна была состояться 8 февраля. Сначала причина не раскрывалась, в итоге в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что причиной стала допинг-проба Валиевой.

Эта проба была взята 25 декабря в Санкт-Петербурге во время чемпионата России, как заявили в ITA, в ней обнаружили запрещенный с 2015 года триметазидин. Обычно он используется при нарушениях работы сердца, а в список допинга попал, так как по своим фармакологическим свойствам может быть квалифицирован как модулятор кардиометаболизма.