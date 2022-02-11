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Олимпиада-2022
1 час назад

Блогер Фран назвала Валиеву «абсолютной жертвой»

Мария Иванова

Российская фигуристка Камила Валиева, сдавшая положительный допинг-тест, является «абсолютной жертвой», но ее допуск к соревнованиям стал бы абсурдным, оскорбительным и нелепым решением. Такое мнение в своем Twitter высказала спортивный блогер Фран.

Блогер Фран назвала Валиеву «абсолютной жертвой»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Камила Валиева — абсолютная жертва в этом сценарии. Однако, раз уж мы теперь точно знаем о ее положительном тесте на триметазидин, ее не должны допускать к соревнованиям. Это будет самое абсурдное, оскорбительное и нелепое решение», - отметила блогер.

По ее мнению, в случае допуска Валиевой к соревнованиям, жертвами станут и ее соперницы, так как их «заставят выступать с 15-летней девочкой, прыгающей четверные, зная, что ее поймали на допинге и это ни к чему ни привело».

7 февраля сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию, обойдя американцев и японцев. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения со ссылкой на юридические обстоятельства, которые необходимо уточнить у Международного союза конькобежцев.

Сначала причина не раскрывалась, но в итоге в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что участвовавшая в командных соревнования Камила Валиева сдала положительный допинг-тест. В пробе, которая была взята 25 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге, был обнаружен запрещенный с 2015 года триметазидин.

8 февраля, после обработки пробы лабораторией Всемирного антидопингового агентства (WADA), РУСАДА временно отстранило Валиеву от Олимпиады. Фигуристка оспорила это решение и отстранение отменили. Однако Международный олимпийский комитет подал протест в Спортивный арбитраж. Суд вынесет решение по делу фигуристки до 15 февраля, когда должны начаться индивидуальные соревнования Олимпиады по фигурному катанию.

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