Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отказалась общаться со СМИ на фоне сообщений о том, что допинг-проба ее ученицы Камилы Валиевой дала положительный результат. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, тренерский штаб провел утреннюю тренировку, в которой участвовала Валиева. После ее окончания Тутберидзе на стала обсуждать допинговый скандал и останавливаться в микс-зоне.

Напомним, что ранее Тутберидзе дала комментарий касательно пробы, заявив, что «сплетнями не занимается».

Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на юридические обстоятельства — оказалось, что допинг-проба фигуристки Валиевой дала положительный результат на триметазидин.