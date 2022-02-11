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Олимпиада-2022
34 минуты назад

"Не прячь своего лица, ты россиянка": в Кремле прокомментировали ситуацию с Валиевой

Газета.Ru

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой.

"Не прячь своего лица, ты россиянка": в Кремле прокомментировали ситуацию с Валиевой
Фото: Алексей Никольский/РИА «Новости»Алексей Никольский/РИА «Новости»

«Мы с уважением относимся к ВАДА и МОК. Все этим занимаются, не будем спешить, дождемся когда будет завершено разбирательство. Мы поддерживаем Камилу Валиеву, желаем ей успехов. Вопросы к российским чиновникам? У Кремля нет вопросов, есть призыв дождаться. Наши спортивные чиновники делают свою работу. Мы убеждены что речь идет о недоразумении,. У наших чиновников есть вопросы к срокам тестирования проб Валиевой. Ждем завершения разбирательств, безгранично и полностью поддерживаем Камилу. И говорим ей: «Не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и всех побеждай!» — сказал Песков на брифинге.

Напомним, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге. Стокгольмская лаборатория, которая аккредитована Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен отрицательный аналитический результат для вещества триметазидина, а спортсмен был отстранен.

Решение РУСАДА о временном отстранении спортсмена означает, что он должен пропустить любые соревнования, включая Олимпиаду.

Дело не находится под юрисдикцией Международного олимпийского комитета (МОК) из-за того, что проба была взята до начала Олимпиады.

Валиева оспорила временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года. Ее протест был удовлетворен в тот же день.

Ранее депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением о ситуации с положительной допинг-пробой Валиевой.

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