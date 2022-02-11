"Не прячь своего лица, ты россиянка": в Кремле прокомментировали ситуацию с Валиевой

«Мы с уважением относимся к ВАДА и МОК. Все этим занимаются, не будем спешить, дождемся когда будет завершено разбирательство. Мы поддерживаем Камилу Валиеву, желаем ей успехов. Вопросы к российским чиновникам? У Кремля нет вопросов, есть призыв дождаться. Наши спортивные чиновники делают свою работу. Мы убеждены что речь идет о недоразумении,. У наших чиновников есть вопросы к срокам тестирования проб Валиевой. Ждем завершения разбирательств, безгранично и полностью поддерживаем Камилу. И говорим ей: «Не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и всех побеждай!» — сказал Песков на брифинге.