Цветков занял четвертое место в спринте на Олимпиаде-2022

В Пекине (Китай) на Олимпийских играх – 2022 завершился мужской спринт. Его выиграл норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Серебряную медаль завоевал француз Кентен Фийон Майе. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Тарьей Бё.
Лучший результат среди россиян показал Максим Цветков. Он стал четвёртым. Отметим, что в шаге от пьедестала Максим был и в индивидуальной гонке.
Олимпийские игры – 2022. Биатлон. Спринт, 10 км. Мужчины.
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.00,04 (1 промах) 2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание +25,5 (1 промах) 3. Тарьей Бё (Норвегия) +38,9 (1 промах) 4. Максим Цветков (Россия) +40,6 5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +52,0 (1) 6. Мартин Понсилуома (Швеция) +53,7 (2) 11. Эдуард Латыпов (Россия) +1.14,4 (3) 19. Даниил Серохвостов (Россия) +1.37,6 (2) 33. Александр Логинов (Россия) +2.15,1 (4).