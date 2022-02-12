Цветков занял четвертое место в спринте на Олимпиаде-2022

В Пекине (Китай) на Олимпийских играх – 2022 завершился мужской спринт. Его выиграл норвежский биатлонист Йоханнес Бё . Серебряную медаль завоевал француз Кентен Фийон Майе. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Тарьей Бё.

Лучший результат среди россиян показал Максим Цветков. Он стал четвёртым. Отметим, что в шаге от пьедестала Максим был и в индивидуальной гонке.