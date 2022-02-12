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Олимпиада-2022
1 час назад

Йоханнес Бё выиграл спринт на Олимпийских играх – 2022, Максим Цветков – 4-й

Чемпионат.comиещё 4

В Пекине (Китай) на Олимпийских играх – 2022 завершился мужской спринт. Его выиграл норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Серебряную медаль завоевал француз Кентен Фийон Майе. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Тарьей Бё.

Цветков занял четвертое место в спринте на Олимпиаде-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лучший результат среди россиян показал Максим Цветков. Он стал четвёртым. Отметим, что в шаге от пьедестала Максим был и в индивидуальной гонке.

Олимпийские игры – 2022. Биатлон. Спринт, 10 км. Мужчины.

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.00,04 (1 промах) 2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание +25,5 (1 промах) 3. Тарьей Бё (Норвегия) +38,9 (1 промах) 4. Максим Цветков (Россия) +40,6 5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +52,0 (1) 6. Мартин Понсилуома (Швеция) +53,7 (2) 11. Эдуард Латыпов (Россия) +1.14,4 (3) 19. Даниил Серохвостов (Россия) +1.37,6 (2) 33. Александр Логинов (Россия) +2.15,1 (4).

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