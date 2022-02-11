«Не прячь своего лица, ты россиянка»: Валиеву поддержали на родине

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Мы с уважением относимся к WADA и МОК. Все этим занимаются, не будем спешить, дождемся когда будет завершено разбирательство. Мы поддерживаем Камилу Валиеву, желаем ей успехов. Вопросы к российским чиновникам? У Кремля нет вопросов, есть призыв дождаться. Наши спортивные чиновники делают свою работу. Мы убеждены что речь идет о недоразумении. У наших чиновников есть вопросы к срокам тестирования проб Валиевой. Ждем завершения разбирательств, безгранично и полностью поддерживаем Камилу. И говорим ей: «Не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и всех побеждай!» — сказал Песков на брифинге.
Напомним, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге. Стокгольмская лаборатория, которая аккредитована Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен отрицательный аналитический результат для вещества триметазидина, а спортсмен был отстранен.
Решение РУСАДА о временном отстранении спортсмена означает, что он должен пропустить любые соревнования, включая Олимпиаду.
Дело не находится под юрисдикцией Международного олимпийского комитета (МОК) из-за того, что проба была взята до начала Олимпиады.
Валиева оспорила временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года. Ее протест был удовлетворен в тот же день.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поддержала фигуристку Камилу Валиеву.
«Держись, девочка. Лучшим всегда тяжело». Валиевой сейчас очень тяжело, но она справится со всем. Я уверена в этом. Камила еще совсем молодая, но очень сильная девочка. Она всех победит», — сказала Тарасова «СЭ».
Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014, бронзовый призёр Игр в Пекине, российский сноубордист Вик Уайлд поддержал фигуристку Камилу Валиеву, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил.
«Самое ужасное для спортсмена — сидеть и ждать, не понимая, дадут тебе выступить или нет. Перед Олимпиадой 2018 года мне постоянно звонили журналисты, в основном из США, и рассказывали, что я попал в какие-то подозрительные списки по допингу. И что я должен сам во всём признаться.
На деле оказалось, что они блефовали, чтобы я дал интервью с целью рассказать что-то плохое о российском спорте. Плюс шли разговоры о том, допустят ли вообще Россию до Игр. В итоге я поехал на Олимпиаду вымотанный.
Представляю, в каком стрессе фигуристка Камила Валиева. Хочется пожелать удачи этой девочке», — написал Уайлд в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» сообщил о необходимости поддержать российскую фигуристку Камилу Валиеву, сообщает RT.
По словам спортсмена, Валиева приехала на Олимпиаду в Пекин в отличнейшей форме и «выше всех своих конкуренток на голову».
«Всегда была борьба, потому что мы конкурентоспособные, мы сильные, [соперники] ждут, пока мы где-то за какую-то линию зайдём, где-то упадём или ошибёмся», — заявил Немов.
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала Камилу Валиеву в ситуации с сомнительной допинг-пробой и раскритиковала представителей СМИ. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.
Медведева обратилась к 15-летней фигуристке сборной России, выразив поддержку. Однако она подчеркнула, что ее публикация направлена прежде всего в адрес журналистов. Медведева обвинила СМИ в использовании кликбейта ради трафика и предоставлении недостоверной информации на фоне скандала. Спортсменка призвала следить за официальными источниками.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала заявление по ситуации с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. Организация заявила о полной поддержке спортсменки.
«Федерация фигурного катания на коньках России не сомневается в честности и чистоте своей спортсменки, приложит все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего и окажет спортсменке необходимую всестороннюю помощь и поддержку», — говорится в заявлении на сайте ФФККР.
Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «Газеты.RU» прокомментировала ситуацию с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой, отметив, что расследование инцидента может пройти быстро, если у 15-летней спортсменки есть терапевтическое разрешение на запрещенный препарат.
«Адвокаты должны привести аргументы, каким образом препарат попал в организм спортсменки и как он воздействовал на ее результат. Мы же знаем, что были случаи у других спортсменов, когда они смогли обосновать присутствие в организме даже более серьезных компонентов – и они были оправданы, допущены до соревнований, выступали. Нашим намного сложнее в этой ситуации, эти процессы обычно длятся долго и непросто. Но сейчас еще до старта есть время.
В таких ситуациях, если у спортсменки не было терапевтического разрешения, и препарат попал в ее организм по медицинским показаниям, это все признается и следует дисквалификация. Понятно, что она делала это неумышленно, но все равно идет дисквалификация с того момента, как был найден допинг.
Кто должен нести ответственность за этот инцидент? Мне сложно комментировать, потому что я не знаю, было ли у нее терапевтическое разрешение на этот препарат. Если оно было, тогда все, что сейчас происходит, - просто технический момент. Доказательства просто рассмотрят и Камиле ничего не будет. Другим спортсменам ничего не было и с более серьезными препаратами – как у норвежцев с их астмой. Это быстро рассматривается. Но не знать об этом препарате для меня удивительно, потому что всегда разрешения можно получить, если есть жизненные показания. А когда у тебя болит сердце, - это, уж простите, явно жизненное показание к применению препарата», — сказала Журова.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» выразила мнение, что сдавшая положительный допинг-тест российская фигуристка Камила Валиева не принимала запрещенные препараты.
«Наверное, они (Федерация фигурного катания на коньках России) должны дать объяснение, откуда у нее такой тест. Я не сомневаюсь в том, что Камила не принимала этот препарат, я почему-то внутренне не верю в это. Помните, был случай – у спортсменки (у бобслеистки Надежды Сергеевой. — «Газета.Ru») отобрали медаль из-за этого вещества, а потом она доказала, что принимала какие-то витамины, и там была остаточная концентрация, какой-то мусор от производителя. Одно дело, когда ты пьешь витамины, которые разрешены, и другое, когда в них что-то содержится — это же не твоя вина.
У меня полное впечатление, что 15-летняя девочка не могла принимать этот препарат. Это что-то сердечное — зачем ей это? Бред какой-то! Они должны как-то объяснить это, и если объяснения будут приняты, ситуация разрулится. А как еще? Юристы должны как следует поработать с этим — решение должны принять до 15 февраля, у них всего несколько дней.
Скажется ли это на репутации Камилы, если ее оправдают? Знаете, как я к этому отношусь: сняли бы все — и слава Богу. Она справится, она сильная девочка. Не надо сейчас об этом думать — самое главное, чтобы все обвинения сняли, и она могла выступать», — сказала Бестемьянова.
Хореограф Илья Авербух в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» высказался о допинговом скандале с участием российской фигуристкой Камилой Валиевой.
«Хочу обратиться к Камиле со словами поддержки, ей чрезвычайно сложно находиться в подвешенном состоянии. Также призываю всех не бежать впереди паровоза: сначала ее досрочно обвиняли, затем раньше времени заявляли, что все обошлось. Ситуация очень тяжелая», — заявил Авербух.
Специалист также порассуждал о шансах Валиевой на золотую медаль в женском одиночном катании.
«Если все благополучно разрешится, она в любом случае останется фаворитом женского личного турнира. Уверен, Валиева — сильная девочка, произошедшее ее не надломит. Главное, чтобы ее допустили до соревнований. Будем ждать 15-го числа и верить в лучшее», — добавил Авербух.
Экс-тренер российской фигуристки Камилы Валиевой Мария Касумова в беседе с NEWS.ru заявила, что слухи вокруг спортсменки и претензии по поводу якобы употребления запрещённых препаратов связаны с тем, что люди не могут поверить в её способности, поэтому и «придумывают какие-то оправдания». Публикации же в СМИ о вероятном отстранении девушки от соревнований в личном зачёте на Олимпийских играх в Пекине спикер назвала хайпом.
Мне это напоминает Средневековье, когда ради хайпа мальчики с газетами кричали: «Бородатая женщина, бородатая женщина!» <...> Камилу лишний раз сейчас лучше не трогать. <...> Я считаю, что она никогда вообще ничего не употребляла. У неё шикарные исходные данные, она поцелована Богом. Таких данных я не видела ни у одной девочки до сих пор. Ей не надо никакого допинга, никаких таблеток, тем более для сердца. Человек с детства привык к нагрузкам, мог пробежать на стадионе 25 кругов. Но люди смотрят на неё и не верят, что организм на такое способен, ищут оправдания, — добавила Касумова.
Экс-тренер подчеркнула, что оправдания успеху Валиевой нет, а есть «огромная работа над собой, доверие наставнику — Этери Тутберидзе».
Они (российские фигуристы. — NEWS.ru) ничего не употребляли. На кону такая большая ставка — олимпийская медаль. Камила девочка умная, я ей горжусь, верила в неё изначально. Когда только её увидела, она недокручивала двойные прыжки. Мне говорили, зачем я с ней работаю, что в ней вижу, ведь есть девочки лучше неё. Я всем говорила, что все не видят того, что вижу я. И то, чего она добилась, — олимпийское золото в команде — само собой разумеющееся. Девочка способная, очень рабочая и трудолюбивая, — подытожила Касумова.
Американская фигуристка Алекса Книрим, выступающая в паре с Брэндоном Фрейзером, высказалась о допинг-скандале с россиянкой Камилой Валиевой. Ранее сообщалось, что её допинг-проба была положительной.
«Мне очень жаль Камилу, она сейчас переживает такой стресс и горе. Надеюсь, у неё всё будет хорошо. Лично я фокусируюсь на соревнованиях пар, стараюсь отбрасывать всё остальное. Это тяжело, надеемся на лучшее для всех», — сказала Книрим в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Зарубежные эксперты не винят Камилу в сдаче положительной допинг-пробы. Но требуют её дисквалификации.
Камила Валиева сдала положительный тест на допинг. Уже официально. Злосчастная проба была взята РУСАДА 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, а 8 февраля аккредитованная ВАДА лаборатория сообщила, что в ней был обнаружен триметазидин. После этого фигуристка была отстранена от участия в Олимпийских играх, но в этот же день оспорила это решение. Однако МОК собирается опротестовать отмену отстранения и разрешение Валиевой продолжить Олимпиаду. Дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS). Ситуация неутешительная.
Мнение иностранцев по этому поводу единодушно. Все они считают 15-летнюю Камилу жертвой, но при этом требуют её дисквалификации.
«Две вещи могут быть истинными одновременно: 1) Камилу нельзя винить в положительном результате теста. Виноваты взрослые и тренеры в её команде, но так же 2) её нельзя допускать до участия в личном зачёте», — говорится в твиттер-аккаунте подкаста Lutz Get Down to Business Podcast.
«Камила Валиева — абсолютная жертва в этом сценарии. Однако теперь, когда мы знаем, что она действительно сдала положительный тест, ей не могут позволить участвовать в соревнованиях. Это было бы самым абсурдным, оскорбительным и нелепым решением. В это трудно поверить.
Она жертва, как и все фигуристы, если их заставят соревноваться с 15-летней девочкой, прыгающей квады, зная, что её поймали на употреблении допинга и ничего не произошло. Да ладно, это было бы абсурдно», — считает спортивный блогер Фран.
«Самое печальное в этом мало связано с тем, кто и какую медаль получит в командном зачёте. Главное, что, каким бы ни было решение, 15-летняя Валиева навсегда останется в тени, даже если кто-то из её окружения признается, что дал ей лекарство и она ничего об этом не знала», — написал американский журналист Филипп Херш.
«Рад узнать, что Россия смогла отменить временную дисквалификацию своей спортсменки. Какой фарс. CAS необходимо быстро реагировать на апелляцию МОК.
Основываясь на том, что только что сообщили ITA, это дело уже не кажется таким сложным: у спортсменки положительный результат на запрещённое вещество и допинговое агентство её страны отменило её временное отстранение. Она должна быть дисквалифицирована», — пишет американский сценарист Джо Эрбентраут.
«Коротко о новостях про Камилу Валиеву: российская панель разрешила ей тренироваться и соревноваться — это шокирует! Теперь МОК собирается обратиться в CAS, чтобы отменить это решение и запретить ей соревноваться.
Валиева сдала положительный допинг-тест 25 декабря, выясняется всё 8 февраля. Что это? Величайшая допинговая нация со времён Восточной Германии? Они пытались это скрыть? Кто обронил мяч?» — пишет американская журналистка Кристин Бреннан.