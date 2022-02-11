«Не прячь своего лица, ты россиянка»: Валиеву поддержали на родине

«Адвокаты должны привести аргументы, каким образом препарат попал в организм спортсменки и как он воздействовал на ее результат. Мы же знаем, что были случаи у других спортсменов, когда они смогли обосновать присутствие в организме даже более серьезных компонентов – и они были оправданы, допущены до соревнований, выступали. Нашим намного сложнее в этой ситуации, эти процессы обычно длятся долго и непросто. Но сейчас еще до старта есть время.



В таких ситуациях, если у спортсменки не было терапевтического разрешения, и препарат попал в ее организм по медицинским показаниям, это все признается и следует дисквалификация. Понятно, что она делала это неумышленно, но все равно идет дисквалификация с того момента, как был найден допинг.



Кто должен нести ответственность за этот инцидент? Мне сложно комментировать, потому что я не знаю, было ли у нее терапевтическое разрешение на этот препарат. Если оно было, тогда все, что сейчас происходит, - просто технический момент. Доказательства просто рассмотрят и Камиле ничего не будет. Другим спортсменам ничего не было и с более серьезными препаратами – как у норвежцев с их астмой. Это быстро рассматривается. Но не знать об этом препарате для меня удивительно, потому что всегда разрешения можно получить, если есть жизненные показания. А когда у тебя болит сердце, - это, уж простите, явно жизненное показание к применению препарата», — сказала Журова.