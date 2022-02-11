Российские хоккеисты досрочно вышли в четвертьфинал на Олимпиаде-2022

Мужская сборная России по хоккею досрочно вышла в четвертьфинал турнира Олимпиады в Пекине. Об этом стало известно после матча между сборными Чехии и Швейцарии, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что матч группы B в пятницу между командами Чехии и Швейцарии завершился за пределами основного времени. Чешская сборная одержала победу со счетом 2:1 по буллитам. Голом в команде победителей отметился Иржи Смейкал на 5-й минуте, победный буллит на счету Давида Крейчи. У швейцарцев единственную шайбу забросил Гаэтан Хаас (9).

Однако чешская сборная так и не смогла набрать максимальное количество очков за игру, чтобы сохранить шансы догнать россиян в таблице. Остальные команды ранее также лишились шансов опередить сборную России.

Напомним российские спортсмены одержали две победы в двух матчах группового этапа: над сборными Швейцарии (1:0) и Дании (2:0). В турнирной таблице группы B команда России занимает первую строчку с 6 очками. На втором месте находится сборная Дании (3 очка). Чехи (2) идут третьими, а швейцарцы (1) закрывают рейтинг.

Матч между сборными России и Чехии состоится 12 февраля, начало - 16:10 по московскому времени. В параллельной игре сыграют команды Швейцарии и Дании.