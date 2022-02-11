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Олимпиада-2022
29 минут назад

«У Кабаевой было то же самое»: Винер-Усманова о скандале с Валиевой

Мария Иванова

Тренер художественных гимнасток Ирина Винер-Усманова сравнил допинговый скандал вокруг фигуристки Камилы Валиевой с ситуацией, которая произошла с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой в 2001 году. Об этом сообщает ТАСС.

«У Кабаевой было то же самое»: Винер-Усманова о скандале с Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 20021 году после Игр Доброй Воли в Брисбене Кабаева и гимнастка Ирина Чащина были дисквалифицированы на два года из-за обвинений в употреблении фуросемида.

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«У Алины Кабаевой было то же самое, она выступала на Играх доброй воли в ее [Валиевой] возрасте. Она пила добавки, чтобы похудеть, там был фуросемид, через три месяца был чемпионат мира, она стала чемпионкой, и только тогда опубликовали данные, что у нее есть запрещенный препарат», - отметил Винер-Усманова.

По словам тренера, она предсказывала, что за художественной гимнастикой последует фигурное катание.

«На летних Играх выбрали нас, потому что нужно было, чтобы Великобритания обошла Россию, сейчас Камила - самое красивое, что у нас есть в зимних видах спорта. Даже [актер Алек] Болдуин написал, что эта девочка заключила в себе одной всю красоту мира», - подчеркнула она.

Тренер назвала вопиющим, что с декабря Валиевой «ничего не говорили» и скандал начался уже после ее выступления на Олимпиаде.

Командный турнир фигуристов на ОИ-2022 завершился 7 февраля. Золото досталось россиянам, США получили серебро, Япония - бронзу.

Позже стало известно о переносе церемонии награждения, которая должна была состояться 8 февраля. Сначала причина не раскрывалась, в итоге в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что причиной стала допинг-проба Валиевой.

Эта проба была взята 25 декабря в Санкт-Петербурге во время чемпионата России, как заявили в ITA, в ней обнаружили запрещенный с 2015 года триметазидин.

8 февраля, после обработки пробы лабораторией Всемирного антидопингового агентства (WADA), РУСАДА временно отстранило Валиеву от Олимпиады. Фигуристка оспорила это в дисциплинарном комитете РУСАДА и отстранение отменили. Международный олимпийский комитет решил опротестовать это решение в Спортивном арбитраже.

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