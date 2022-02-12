Описано состояние Валиевой после допинг-скандала

Министр спорта Олег Матыцин рассказал о разговоре с российской фигуристкой Камилой Валиевой после допинг-скандала. Его слова приводит ТАСС.

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Матыцин заявил, что дважды созванивался с 15-летней спортсменкой, и после общения с ней пришел к выводу, что она не принимала запрещенных препаратов. «Она очень сильный человек. В ее голосе оптимизм, энергия», — описал состояние фигуристки министр, добавив, что это убеждает его в ее невиновности.

11 февраля Международное агентство тестирования официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года Валиевой. Ее дело должно быть рассмотрено позже 13 февраля.