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Олимпиада-2022
1 час назад

Описано состояние Валиевой после допинг-скандала

Lenta.ruиещё 1

Министр спорта Олег Матыцин рассказал о разговоре с российской фигуристкой Камилой Валиевой после допинг-скандала. Его слова приводит ТАСС.

Описано состояние Валиевой после допинг-скандала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матыцин заявил, что дважды созванивался с 15-летней спортсменкой, и после общения с ней пришел к выводу, что она не принимала запрещенных препаратов. «Она очень сильный человек. В ее голосе оптимизм, энергия», — описал состояние фигуристки министр, добавив, что это убеждает его в ее невиновности.

11 февраля Международное агентство тестирования официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года Валиевой. Ее дело должно быть рассмотрено позже 13 февраля.

Вместе со сборной России Валиева победила на командном турнире Олимпиады-2022. Она должна принять участие в личном турнире, который стартует 15 февраля.

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