Заседание CAS по делу Валиевой отложили

Заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой не состоится 11 февраля. Об этом сообщил заместитель генпродюссера «Матч ТВ» Василий Конов в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на юридические обстоятельства — оказалось, что допинг-проба фигуристки Валиевой дала положительный результат на триметазидин.