Заседание CAS по делу Валиевой отложили

Заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой не состоится 11 февраля. Об этом сообщил заместитель генпродюссера «Матч ТВ» Василий Конов в своем Telegram-канале.
Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на юридические обстоятельства — оказалось, что допинг-проба фигуристки Валиевой дала положительный результат на триметазидин.
Ожидается, что CAS вынесет решение по делу Валиевой до 15 февраля. Ранее российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) отменила временное отстранение фигуристки от участия в Олимпийских играх. После во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что намерены подать апелляцию в CAS на это решение.