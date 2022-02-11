Диктора обвинили в помощи российской лыжнице на Олимпиаде

Главный голос арены подгонял российскую лыжницу на финишной прямой.

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Шестой день Олимпиады стал худшим для российских спортсменов в Пекине. Ни один из наших представителей в китайской столице не смог забраться на пьедестал. Ближе всех к призам была лыжница Наталья Непряева. В 10-километровой гонке с раздельным стартом она заняла четвёртое место. До бронзы уроженке Твери не хватило всего 0,1 секунды.

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Непряева шла с четвёртым временем на протяжении почти половины дистанции, но смогла здорово накатить на финиш. За последние 1,4 километра россиянка отыграла у Кристы Пярмякоски восемь секунд. Особенно мощный рывок удался Наталье на финишной прямой.

Финское издание Ilta-Sanomat обвинило диктора на стадионе в том, что он помогал россиянке совершить это ускорение. Перед тем, как Непряева пересекла финишную черту, он отсчитывал секунды, которые ей оставалось отыграть, вроде как подгоняя россиянку. Ведь таким образом спортсменка могла сориентироваться по времени, а у Пярмякоски, закончившей гонку ранее, аналогичной возможности не было.

Спорить с тем, что диктор действительно отсчитывал время на английском языке, невозможно. Как минимум «three, two, one» легко различимы на кадрах видеотрансляции. А вот насколько это помогло Непряевой (или помешало?), пока остаётся лишь догадываться.

«Подобные действия диктора категорически запрещены регламентом. Финская команда должна подать протест, а судьи — провести независимое расследование и вмешаться», — цитирует Ilta-Sanomat финского тренера по лыжным гонкам Вейкко Анттонена.

Анттонен не работает с национальной командой и выступил в прессе лишь на правах эксперта. Из штаба сборной Финляндии претензии к диктору не высказывались. Рейс-директор FIS по лыжным гонкам Пьер Миньерей узнал о действиях диктора от журналистов. Тем не менее функционер отметил, что в организации займутся изучением вопроса.

С российской стороны финну возразил тренер национальный команды Сергей Турышев:

«В правилах нигде не сказано, как вести себя диктору на стадионе, так что он может говорить то, что считает нужным».

Авторы Ilta-Sanomat предполагают, что финны не стали подавать протест из-за результата: Пярмякоски и так выиграла у Непряевой борьбу за бронзовую медаль.

Анттонен считает, что протест в любом случае был бы отклонён. Но по отношению к диктору он непреклонен: «Его нужно снять с олимпийских соревнований, лишить аккредитации. Другого выхода я не вижу».

Особых причин для возражений у финнов вчера действительно не было. Кроме Пярмякоски медаль завоевала и Кертту Нисканен, она стала второй с отставанием в 0,4 секунды от чемпионки Терезе Йохауг. Впервые за 20 лет сразу два представителя сборной Суоми оказались на пьедестале. Последний раз это удавалось финским двоеборцам Самппе Лаюнену и Яакко Таллусу в Солт-Лейк-Сити-2002.

Что же до Непряевой и Пярмякоски, то завтра им предстоит ещё одна дуэль за медали. Девушки выйдут на старт эстафеты 4х5 км.