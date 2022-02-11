Дело Валиевой: есть ли шанс остаться на Олимпиаде?

Действующая чемпионка России и Европы Камила Валиева оказалась в центре допинг-скандала на Олимпийских играх в Пекине. Сможет ли спортсменка избежать отстранения от соревнований, разбирался «Рамблер».

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Что произошло?

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7 февраля сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию, обойдя американцев и японцев. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) отложил церемонию награждения.

В Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что участвовавшая в командных соревнованиях Камила Валиева сдала положительный допинг-тест. В пробе, которая была взята у нее 25 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге, был обнаружен запрещенный с 2015 года триметазидин. 8 февраля, после обработки пробы лабораторией Всемирного антидопингового агентства (WADA), РУСАДА временно отстранило Валиеву от Олимпиады. Фигуристка оспорила это в дисциплинарном комитете РУСАДА, отстранение отменили.

Однако Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство решили опротестовать решение РУСАДА в Спортивном арбитраже. В WADA заявили о неправильном применении всемирного антидопингового кодекса в случае с разбирательством по допинг-пробе Валиевой.

Кто рассмотрит дело?

Дело Камилы Валиевой будет рассмотрено на выездной панели CAS. На время Олимпиад и Паралимпиад CAS открывает свое представительство в городе проведения Игр для оперативного разрешения спорных вопросов.

Решение по делам принимаются в течение 24 часов, в редких случаях в течение пары дней, оно является окончательным и не может быть оспорено. При этом пока по делу Валиевой будет вынесено решение только о ее дальнейшем участии в Олимпийских играх, пишет РБК.

По данным издания, состав выездной панели поделен на две группы. Одна из групп занимается только допинговыми делами. Ею руководит швейцарец Иво Эусеибо, его помощником является американец Дэвид Ривкин. В арбитраж входят австралийцы Джон Болтби и Триша Кавана, швейцарка Рафаэль Фавр Шнайдер, австрийка Мартина Шрайцер-Кропиуник. Ни один из представителей арбитража по допинговым делам ранее не рассматривал резонансные дела в отношении россиян.

Спортивный арбитраж должен вынести решение по делу фигуристки до 15 февраля, когда должны начаться индивидуальные соревнования Олимпиады по фигурному катанию.

Кто будет защищать Валиеву?

Представлять интересы российской фигуристки в суде будет швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer Ltd. Об этом пишет «Матч ТВ».

Эта юридическая компания ранее представляла Российское антидопинговое агентство в деле против Всемирного антидопингового агентства, а также в апелляции на решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении ряда российских спортсменов от участия в Олимпиадах.

Позиция России

Комментируя ситуацию, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что допинг-тест фигуристки Камилы Валиевой вызывает «серьезные вопросы» из-за сроков обработки пробы.

Он отметил, что по международным стандартам обработка должна составлять максимум 20 дней, но в случае с Валиевой проба добиралась из Санкт-Петербурга до Стокгольма почти месяц.

«Очень похоже, что кто-то придерживал пробу до окончания командного турнира у фигуристов», - подчеркнул Поздняков.

При этом в Кремле полностью поддержали Валиеву и призвали ее не прятать своего лица, «гордо ходить везде и, главное, выступать и всех побеждать». Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не согласна с применением американского «акта Родченкова» к россиянам, сообщает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал слова главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, который ранее заявил, что Вашингтон может наказать россиян, причастных к ситуации с допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой.

По словам Пескова, в Кремле убеждены, что в ситуации Валиевой речь идет о «каком-то недоразумении».

Шансы Валиевой остаться на ОИ-2022 в Пекине

Юрист Артем Пацев отметил, что в ближайшее время будет решен вопрос с отстранением фигуристки Камилы Валиевой от Олимпиады, но основной вердикт по ее допинг-пробе будет вынесен позже. Его слова приводит Russia Today.

«Ввиду того, что стандарт доказывания для этих спортсменов (моложе 16 лет) гораздо ниже, чем обычно применимый для атлетов, надеюсь, что положительных шансов много», - заметил Пацев.

Руководитель спортивной практики юридической группы «КлеверКонсалт» Анна Анцелиович также назвала «неплохими» шансы на то, что Валиева сможет продолжить выступать на Олимпиаде в Пекине.