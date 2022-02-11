Читатели "Рамблера" предсказали судьбу Валиевой

Большинство посетителей портала "Рамблер", принявших участие в опросе, пессимистично смотрят на ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой, которую заподозрили в употреблении допинга. Пятьдесят один процент респондентов (1013 человек) выбрали ответ "Валиеву признают виновной и отстранят от международных соревнований".

Фото: Reuters / Kazuki Wakasugi Reuters / Kazuki Wakasugi

Сорок процентов (779 человек) настроены более оптимистично. Они полагают, что "россиянка будет оправдана и получит все награды, полагающиеся ей по праву".

Еще 9% (172 человека) считают, что Валиеву лишат части наград.