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1 час назад

Читатели "Рамблера" предсказали судьбу Валиевой

Мария Иванова

Большинство посетителей портала "Рамблер", принявших участие в опросе, пессимистично смотрят на ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой, которую заподозрили в употреблении допинга. Пятьдесят один процент респондентов (1013 человек) выбрали ответ "Валиеву признают виновной и отстранят от международных соревнований".

Читатели "Рамблера" предсказали судьбу Валиевой
Фото: Reuters / Kazuki WakasugiReuters / Kazuki Wakasugi

Сорок процентов (779 человек) настроены более оптимистично. Они полагают, что "россиянка будет оправдана и получит все награды, полагающиеся ей по праву".

Еще 9% (172 человека) считают, что Валиеву лишат части наград.

Онлайн-опрос проводился на сайте 11 февраля. В нем приняли участие 1964 пользователя.

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