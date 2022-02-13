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Олимпиада-2022
27 минут назад

Адамс: МОК не хочет видеть политические заявления на Олимпиаде

ТАССиещё 5

Международный олимпийский комитет (МОК) не хочет видеть политические заявления на Олимпийских играх. Об этом журналистам заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

МОК выступил против политических заявлений на Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время соревнований по скелетону на Олимпийских играх в пятницу украинский скелетонист Владислав Гераскевич после третьего заезда показал плакат с надписью "Нет войне на Украине".

"Позавчера мы переговорили с командой и спортсменом, он все понял, - сказал Адамс. - Мы хотим мира, о чем говорил и наш президент [Томас Бах]. Мы не хотим видеть политические заявления, для нас это фундаментальный принцип".

Согласно 50-й статье Олимпийской хартии на Играх запрещены любого рода демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера.

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