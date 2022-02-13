МОК выступил против политических заявлений на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) не хочет видеть политические заявления на Олимпийских играх. Об этом журналистам заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.
Во время соревнований по скелетону на Олимпийских играх в пятницу украинский скелетонист Владислав Гераскевич после третьего заезда показал плакат с надписью "Нет войне на Украине".
"Позавчера мы переговорили с командой и спортсменом, он все понял, - сказал Адамс. - Мы хотим мира, о чем говорил и наш президент [Томас Бах]. Мы не хотим видеть политические заявления, для нас это фундаментальный принцип".
Согласно 50-й статье Олимпийской хартии на Играх запрещены любого рода демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера.