Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
Олимпиада-2022
1 час назад

Украинский скелетонист выступил с политическим заявлением во время Олимпиады

Газета.Ru

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич выступил с политическим заявлением после своего выступления на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Украинский скелетонист выступил с политическим заявлением
Фото: @GazetaRu/Twitter@GazetaRu/Twitter

Гераскевич продемонстрировал плакат в виде украинского флага с надписью «No War in Ukraine» (англ. «Нет войне на Украине»).

Напомним, согласно правилам Международного олимпийского комитета (МОК) на Играх запрещены политические демонстрации, акции и жесты.

Ранее сообщалось, что украинский фигурист Иван Шмуратко рассказал о том, на каком уровне его общение с российскими фигуристами.

«Вопросы не про спорт? Я не конфликтный человек. Словил много хейта, но я стараюсь изолироваться от этого. У нас нет никаких отношений с российскими фигуристами. Мы просто выходим на один каток», — передает слова Шмуратко «СЭ».

31 января Шмуратко после тренировки в рамках подготовки к Олимпиаде-2022 отвечал на вопросы российских журналистов исключительно на английском языке.

Последние новости
56
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители