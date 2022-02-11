Одним словом - кошмар: против Дании Россия сыграла как Дания

Во втором матче на турнире наши хоккеисты забили в два раза больше шайб, чем в первом. Однако смотреть это было невозможно.

Фото: IIHF.COM IIHF.COM

После матча со Швейцарией как-то сюрреально выступил Сергей Фёдоров. Один из самых умных центров не только 90-х, но и потенциально вообще в истории хоккея, заявил, что в игре России было слишком много креатива. Это при том, что Фёдорова полгода назад двигали в ЦСКА под брендом советского хоккея, а в результате получилась команда, которая в равных составах забивает меньше «Сибири».

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Фёдоров не обманул — креатив почти полностью испарился. Вообще штаб как будто принял на вооружение план Леонида Вайсфельда, который заявил, что, если сборная России выиграет каждый матч на Олимпиаде 1:0, никто не расстроится. Гол Семёнова на 59:55, конечно, в этом плане стал системным сбоем.

У России не получилась даже игра через вброс

Весь первый период выглядел примерно таким образом: кто-то из защитников сборной России либо делает длинную передачу в чужую зону, либо кто-то из форвардов вбрасывает шайбу вглубь. Почти всегда шайба спокойно закатывалась за чужие ворота, где некому было навязать единоборство или это единоборство проигрывалось. Датчане выводили шайбу из зоны, игрок в белой форме восстанавливал владение и возвращался к пункту №1 в инструкции.

В принципе, в самой игре через вброс ничего плохого нет — конечно, если вы не обладаете талантом уровня чемпионской «Тампы». На тактике, которую упрощённо можно описать как «вбрасываем — хитуем соперника — шмаляем по воротам», «Лос-Анджелес» сравнительно недавно выиграл два Кубка Стэнли. Против команд, которые ставят массированные редуты в средней зоне и играют пассивно, вброс вообще является лучшим и самым надёжным вариантом.

Возможно, наша сборная так и бежала бы с разбегу лбом в стену весь матч, но датчане очень помогли своими невынужденными удалениями — Россия получила шайбу, учуяла вкус крови и начала хотя бы бросать.

В целом Россия была пассивнее, хотя на это тоже можно найти причины

Впрочем, вброс — это одна часть игры. А вот то, что Россия после 1:0 решила лечь костьми на минимальное преимущество, было невероятно необычным. Датчане почти беспрепятственно могли начинать атаки, в своей зоне их почти никто не встречал, зато ждал заборчик в средней. Причём это были не какие-то последние минуты матча — это продолжалось почти весь третий период.

Какой смысл был в такой игре? Одна случайность, один рикошет, подобный шайбе имени Энцо Корви, мог отправить игру в овертайм. Второй матч подряд Россию прощают после промахов в пустые ворота — Никлас Йенсен на скамейке, кажется, готов был разломать в щепы все клюшки мира и саму скамейку после упущенного шанса в большинстве. Такой полноценный и откровенный откат шокировал даже больше, чем скучная игра в атаке.

И когда коллеги вспоминают слова Ильи Воробьёва о том, что «Россия никогда не будет играть так, как Финляндия», они ошибаются. Финляндия играет несколько более смело и креативно, потому что у неё есть кому это делать. Так, как играла Россия в обороне, предпочитают катать середняки.

Возможно, у нас хотели сэкономить силы — но с такими соперниками и не надо тратить все их. Канадцы вчера исполнили полумифических «горилл из клетки» на старте игры с немцами, и один мегасиловой от Эрика О'Делла сломил сопротивление в зародыше.

Тройки сборной надо переделывать

После Швейцарии несколько передвижений напрашивалось, но Жамнов и его штаб решили ничего не менять. Однако против датчан Кирилла Семёнова поменяли местами с Владимиром Ткачёвым уже в первом перерыве — его второе звено не могло создать почти ничего. Забегая вперёд, и в новом варианте долгосрочного эффекта не вышло, кроме пары импульсов на старте периода.

Сейчас окончательно стало ясно, что первая тройка в нынешнем виде не работает. Чем занимается в ней Григоренко, непонятно. Предыдущие тренеры сборной как-то пробовали его в роли копателя на пятаке в спецбригадах, но это не его функция. Алексей Жамнов уже покритиковал первую тройку за лишний пас — но ведь она и устроена с перекосом на пас, там нет явного завершителя атак или человека, который бы мог запихать с добивания.

Если сравнивать это первое звено с предыдущими успешными тройками Капризов — Дацюк — Гусев и Кучеров — Анисимов — Гусев, то здесь люди с броском выделяются более чётко. Есть и центр с оборонительным уклоном, который поможе, если что — а в нынешнем виде первое звено не дало синергии, это просто три в теории самых креативных хоккеиста.

Второе звено, несмотря на активность Грицюка, даже не нанесло броска в створ во время своей игры, а четвёртое и вовсе растворилось без следа. С учётом дозаявки Плотникова вместо травмированного Каюмова предлагаем такой вариант звеньев: Галиев — Шипачёв — Чибисов, Гусев — Семёнов — Грицюк, Воронков — Карнаухов — Слепышев, Андронов — Ткачёв — Плотников. Шипачёв получит партнёра, с которым он сыгрался, плюс силовика, Гусев может быть основным креативщиком второй тройки, где пока за всех отдувался молодой форвард «Авангарда».

О большинстве одним словом: кошмар

На вопрос о разнообразии бригад большинства на тренировках Жамнов сказал, что восьми вариантов у них нет. Восьми нет — но сегодня в большинстве больше минуты (не считаем мелкие отрезки, связанные с пересменками) сыграло пять. Тренеры меняли местами Гусева и Галиева, Нестерова и Войнова, Грицюка и Воронкова — результат был всё равно нулевым. Сравнивать особо не с кем, но швейцарцы в предыдущем матче использовали только две бригады на сколько-то полноценное время.

Зададимся вопросом: а почему большинством сборной занимается Сергей Гончар? То, что он работал в НХЛ, не придаёт ему статус специалиста во всех хоккейных компонентах. В «Питтсбурге» он отвечал в основном за оборону, а большинство в том штабе ставил Марк Рекки. Вообще крайне редко бывшие защитники становятся ассистентами, отвечающими за какие-то атакующие действия.

И сегодня во время судорожных передёргиваний троек было ощущение, что наигранных бригад у России нет. Игроки периодически действовали как по наитию, наигранных комбинаций было немного, хотя удачные ходы были (пара перепасовок Гусева и Шипачёва) — но и те были, скорее, результатом того, что некоторые люди в сборной друг друга прекрасно знают.

Не получилось даже классическое «набрось с пятака и подставь» — подставлятелям этой сборной в большинстве давали в основном доедать игровое время. С бросками тоже не совсем получалось — Нестеров пулял мощно, но не туда. Ну а датчане подглядели схему сборной России с узким квадратом в меньшинстве у своих ворот и несколько смен применяли её с успехом.

И мы пока не знаем самую главную вещь об этой сборной России: что она будет делать, если пропустит первой? Найдёт ли способ переломить неудачно складывающийся матч? Конечно, Иван Федотов или его сменщики будут уверены в себе, но сложно представить, что соперники и продолжат промахиваться мимо пустых ворот. Когда-нибудь они забьют — и если это случится, действия сборной Жамнова предсказать сложно.

Радует одно — судя по инсайдам из штаба сборной, там не считают сегодняшнюю игру нормальной. Ждём изменений.