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Олимпиада-2022
1 час назад

Сборная России поднялась на одну строчку в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Lenta.ru

Сборная России занимает восьмое место после семи соревновательных дней на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сборная России поднялась на одну строчку в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По итогам 11 февраля российская команда поднялась на одну строчку в неофициальном зачете Игр. В этот день копилку сборной пополнила одна серебряная медаль. Награду завоевал лыжник Александр Большунов в гонке на 15 километров классическим стилем с раздельного старта. Таким образом, в активе сборной России теперь две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей.

Лидером зачета по-прежнему является сборная Германии, спортсмены которой завоевали семь золотых медалей. На втором месте располагается сборная Норвегии, в активе которой шесть золотых наград. Замыкают тройку лидеров спортсмены из Нидерландов с пятью медалями высшей пробы.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей. Россия выступает на Играх в нейтральном статусе из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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