Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+18° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
Олимпиада-2022
24 минуты назад

Туктамышева рассказала о состоянии Валиевой на Олимпиаде-2022

Елена Прошина

Российская фигуристка, серебряный призер чемпионата мира в 2021 году Елизавета Туктамышева в подкасте «Коммент.Шоу» рассказала о самочувствии Камилы Валиевой, подозреваемой в нарушении антидопинговых правил на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Туктамышева рассказала о состоянии Валиевой на Олимпиаде-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«То, что пережила Камила и ее команда за эти сутки, — это очень тяжело. Даже я плохо спала. Это был какой-то взрыв информационный, что всегда сильно сказывается на состоянии. Слава Богу, что у нее еще есть три дня, чтобы прийти в себя, и она достаточно молодая. Я думаю, что она быстро сможет все это пройти. Единственное, из-за чего я переживала, — это чтобы не было психологической травмы, когда на тебя обращают так много внимания», — сказала Туктамышева.

Раскрыта странная деталь в скандале с Валиевой

Она также добавила, что поддержала Валиеву в сложной ситуации.

«Буквально сегодня мы с ней переписывались. Я всегда за то, чтобы поговорить, развеять обстановку, а не в себе закрыться, зажаться. Непонятно, чем это потом поможет», — отметила Туктамышева.

Валиеву подозревают в применении запрещенного препарата триметазидина. Из-за допинг-скандала даже отложили на неопределенный срок церемонию фигуристов — сборная России взяла золото в командном турнире на ОИ-2022. При этом именно Валиева сыграла в успехе команды решающую роль, показав лучшие результаты как в короткой, так и в произвольной программах.

Судьбу россиянки и медалей командного турнира решит спортивный арбитражный суд, куда обратились МОК и WADA. Обе организации настаивают на возобновлении запрета дальнейших выступлений Валиевой в Пекине.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители