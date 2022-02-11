Туктамышева рассказала о состоянии Валиевой на Олимпиаде-2022

Российская фигуристка, серебряный призер чемпионата мира в 2021 году Елизавета Туктамышева в подкасте «Коммент.Шоу» рассказала о самочувствии Камилы Валиевой, подозреваемой в нарушении антидопинговых правил на Зимних Олимпийских играх в Пекине.
«То, что пережила Камила и ее команда за эти сутки, — это очень тяжело. Даже я плохо спала. Это был какой-то взрыв информационный, что всегда сильно сказывается на состоянии. Слава Богу, что у нее еще есть три дня, чтобы прийти в себя, и она достаточно молодая. Я думаю, что она быстро сможет все это пройти. Единственное, из-за чего я переживала, — это чтобы не было психологической травмы, когда на тебя обращают так много внимания», — сказала Туктамышева.
Она также добавила, что поддержала Валиеву в сложной ситуации.
«Буквально сегодня мы с ней переписывались. Я всегда за то, чтобы поговорить, развеять обстановку, а не в себе закрыться, зажаться. Непонятно, чем это потом поможет», — отметила Туктамышева.
Валиеву подозревают в применении запрещенного препарата триметазидина. Из-за допинг-скандала даже отложили на неопределенный срок церемонию фигуристов — сборная России взяла золото в командном турнире на ОИ-2022. При этом именно Валиева сыграла в успехе команды решающую роль, показав лучшие результаты как в короткой, так и в произвольной программах.
Судьбу россиянки и медалей командного турнира решит спортивный арбитражный суд, куда обратились МОК и WADA. Обе организации настаивают на возобновлении запрета дальнейших выступлений Валиевой в Пекине.