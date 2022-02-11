Туктамышева рассказала о состоянии Валиевой на Олимпиаде-2022

«То, что пережила Камила и ее команда за эти сутки, — это очень тяжело. Даже я плохо спала. Это был какой-то взрыв информационный, что всегда сильно сказывается на состоянии. Слава Богу, что у нее еще есть три дня, чтобы прийти в себя, и она достаточно молодая. Я думаю, что она быстро сможет все это пройти. Единственное, из-за чего я переживала, — это чтобы не было психологической травмы, когда на тебя обращают так много внимания», — сказала Туктамышева.