В международной федерации отреагировали на инцидент с Непряевой

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) пообещали расследовать инцидент с российской лыжницей Натальей Непряевой и якобы помогавшим ей во время гонки диктором стадиона.

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Ранее финский тренер по лыжным гонкам Вейкко Анттонен заявил, что Непряева получила несправедливое преимущество благодаря работе диктора стадиона во время гонки. По мнению Анттонена, диктор своими долгими и громкими репликами помогал Непряевой ориентироваться во времени и прибавлять ход.

«Протестов не поступало. Но это новая информация для меня, и мы расследуем случившееся», - передает слова Пьера Миньере финское издание Ilta-Sanomat.

10 февраля российская лыжница Наталья Непряева заняла четвертое место в индивидуальной гонке на 10 км. Россиянка боролась за бронзу с финкой Кристой Пярмякоски, однако уступила ей на финише 0,1 секунды.