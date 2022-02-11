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Олимпиада-2022
1 час назад

В международной федерации отреагировали на инцидент с Непряевой

Вероника Полынина

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) пообещали расследовать инцидент с российской лыжницей Натальей Непряевой и якобы помогавшим ей во время гонки диктором стадиона.

В международной федерации отреагировали на инцидент с Непряевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее финский тренер по лыжным гонкам Вейкко Анттонен заявил, что Непряева получила несправедливое преимущество благодаря работе диктора стадиона во время гонки. По мнению Анттонена, диктор своими долгими и громкими репликами помогал Непряевой ориентироваться во времени и прибавлять ход.

«Протестов не поступало. Но это новая информация для меня, и мы расследуем случившееся», - передает слова Пьера Миньере финское издание Ilta-Sanomat.

10 февраля российская лыжница Наталья Непряева заняла четвертое место в индивидуальной гонке на 10 км. Россиянка боролась за бронзу с финкой Кристой Пярмякоски, однако уступила ей на финише 0,1 секунды.

Диктора обвинили в помощи российской лыжнице на Олимпиаде

После гонки финский тренер Вейкко Анттонен призвал отстранить диктора стадиона от работы на Олимпиаде в Пекине и лишить его аккредитации из-за якобы имеющей место помощи Непряевой.

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