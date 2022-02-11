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Олимпиада-2022
1 час назад

Американцы осудили запрет флага РФ на Олимпиаде-2022

Елена Прошина

Американцы осудили запрет российского флага и гимна на Зимних Олимпийских играх в Пекине. В новом выпуске GlebaTV в YouTube они поддержали сборную РФ и пожелали спортсменам удачи и сил.

Американцы осудили запрет флага РФ на Олимпиаде-2022
Фото: ТАССТАСС

Автором шоу является блогер Глеб Маврин. Он предлагает американцам прокатиться в его машине, знакомя их в поездке с творчеством исполнителей из СНГ. На этот раз в выпуске блогер затронул тему запрета национального флага и гимна России на ОИ-2022.

«Это несправедливо. Мы понимаем, как трудно представлять свою страну без гимна и флага, #WEWILLROCYOU», — ответили на это американцы.

Также в рамках затронутой темы Маврин дал попутчикам послушать песню Басты «Олимпиада 80» и рассказал о масштабных играх, которые проходили в Москве в 1980 году. Композицию российского музыканта американцы на «миллион баллов».

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