Американцы осудили запрет флага РФ на Олимпиаде-2022

Американцы осудили запрет российского флага и гимна на Зимних Олимпийских играх в Пекине. В новом выпуске GlebaTV в YouTube они поддержали сборную РФ и пожелали спортсменам удачи и сил.

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Автором шоу является блогер Глеб Маврин. Он предлагает американцам прокатиться в его машине, знакомя их в поездке с творчеством исполнителей из СНГ. На этот раз в выпуске блогер затронул тему запрета национального флага и гимна России на ОИ-2022.

«Это несправедливо. Мы понимаем, как трудно представлять свою страну без гимна и флага, #WEWILLROCYOU», — ответили на это американцы.