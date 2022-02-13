Плющенко обратился к Валиевой на фоне скандала на Олимпиаде-2020

Верим, что эти Олимпийские игры принесут ей только радость побед и исполнения её мечты! Фигурное катание — это не только спорт, а ещё искусство. Нужно, чтобы дошло и тронуло душу каждого! Нет сомнений, что Камила достучалась и тронула всех любителей и экспертов фигурного катания нашей планеты! Мы хотим продолжать радоваться, восхищаться и вдохновляться её катанием! Хочу послать Камиле и её тренерскому штабу лучи поддержки от всей нашей команды и спортсменов», — написал Плющенко в своём «инстаграме».