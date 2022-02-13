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Олимпиада-2022
28 минут назад

Евгений Плющенко обратился к Валиевой и штабу Этери Тутберидзе из-за скандала с Камилой

Чемпионат.comиещё 5

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал пост, посвящённый скандальной ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой, которая была уличена в применении допинга. Решение о допуске 15-летней ученицы Этери Тутберидзе к личному турниру на Олимпиаде в Пекине будет объявлено завтра, 14 февраля.

Плющенко обратился к Валиевой на фоне скандала на Олимпиаде-2020
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Камила Валиева — одна из лучших фигуристок в истории фигурного катания! Её талант уникален. Она вдохновляет и восхищает миллионы болельщиков во всём мире. Девочка, которая двигает фигурное катание вперёд и поднимает его на совершенно новый уровень! Кумир для тысяч девчонок и мальчишек, которые только начинают свой путь в спорте!

Верим, что эти Олимпийские игры принесут ей только радость побед и исполнения её мечты! Фигурное катание — это не только спорт, а ещё искусство. Нужно, чтобы дошло и тронуло душу каждого! Нет сомнений, что Камила достучалась и тронула всех любителей и экспертов фигурного катания нашей планеты! Мы хотим продолжать радоваться, восхищаться и вдохновляться её катанием! Хочу послать Камиле и её тренерскому штабу лучи поддержки от всей нашей команды и спортсменов», — написал Плющенко в своём «инстаграме».

Валиева получила стартовый номер в короткой программе Олимпиады

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