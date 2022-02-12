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Олимпиада-2022
1 час назад

В МОК призвали всех "охладить пыл" в ситуации с фигуристкой Валиевой

ТАССиещё 1

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс призвал всех быть сдержанными в высказываниях по ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом он сообщил журналистам.

В МОК призвали всех "охладить пыл" из-за ситуации с Валиевой
Фото: © AP Photo/Patrick Semansky© AP Photo/Patrick Semansky

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляции МОК и Всемирного антидопингового агентства на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства об отмене временного отстранения 15-летней Валиевой.

"Я не буду никого выделять, мы уже обсуждали эту ситуацию, речь идет о 15-летней спортсменке, и вполне понятно, что есть аргументы с обеих сторон. Но ни угрозы, ни насилие неприемлемы, - сказал Адамс. - Большинство сохраняет спокойствие, мы должны с уважением относиться к олимпийским ценностям и друг к другу. Этот конкретный случай не исключение, нужно охладить свой пыл".

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о допуске Валиевой к соревнованиям одиночниц на Олимпиаде в Пекине должно быть принято до 15 февраля.

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