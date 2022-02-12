В МОК призвали всех "охладить пыл" из-за ситуации с Валиевой

"Я не буду никого выделять, мы уже обсуждали эту ситуацию, речь идет о 15-летней спортсменке, и вполне понятно, что есть аргументы с обеих сторон. Но ни угрозы, ни насилие неприемлемы, - сказал Адамс. - Большинство сохраняет спокойствие, мы должны с уважением относиться к олимпийским ценностям и друг к другу. Этот конкретный случай не исключение, нужно охладить свой пыл".