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Олимпиада-2022
3 часа назад

МОК будет способствовать расследованию действий окружения Валиевой

RT на русскомиещё 5

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс высказался по поводу начала расследования в отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой после обнародования факта о положительной допинг-пробе спортсменки.

МОК высказался о расследовании дела Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы будем способствовать расследованию действий не только спортсмена, но и его окружения. Будет очень жёсткая позиция в расследовании действий окружения», — цитирует Адамса РИА Новости.

В МОК заявили, что приветствуют расследование в отношении окружения Валиевой.

Дело Валиевой: есть ли шанс остаться на Олимпиаде?

CAS зарегистрировал апелляции МОК и WADA на отмену решения РУСАДА отстранить Валиеву.

Ранее сообщалось, что WADA вслед за МОК и ISU обжалует в CAS решение о снятии отстранения с Валиевой.

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