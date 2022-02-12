МОК высказался о расследовании дела Валиевой

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс высказался по поводу начала расследования в отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой после обнародования факта о положительной допинг-пробе спортсменки.
«Мы будем способствовать расследованию действий не только спортсмена, но и его окружения. Будет очень жёсткая позиция в расследовании действий окружения», — цитирует Адамса РИА Новости.
В МОК заявили, что приветствуют расследование в отношении окружения Валиевой.
CAS зарегистрировал апелляции МОК и WADA на отмену решения РУСАДА отстранить Валиеву.
Ранее сообщалось, что WADA вслед за МОК и ISU обжалует в CAS решение о снятии отстранения с Валиевой.