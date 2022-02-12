Вяльбе заявила о бойкоте норвежских СМИ до конца Олимпиады-2022

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе будет бойкотировать норвежские СМИ до конца Олимпиады в Пекине, сообщила она после победы женской российской команды в эстафетной гонке.
Спортсменка объявила бойкот норвежским СМИ после статьи в NRK Яна Петтера Сальтведта о том, что российских лыжников не должно быть на Играх из-за прошлых скандалов с допингом. Позже Сальтведт заявил, что Вяльбе ждет извинений от короля Норвегии.
«Полная ерунда, давайте еще больше раскрутим историю, напишем, чтобы извинился премьер страны. Он записывал все мои слова на диктофон. Пускай он придет, достанет диктофон, и мы тогда вместе послушаем, что я сказала. А сказала я следующее: пока NRK не извинится, больше общаться не буду, я устроила им бойкот», – передает слова президента Федерации лыжных гонок ТАСС.
По словам Вяльбе, ее коллега Эрик Ресте (глава норвежской федерации – прим. ВЗГЛЯД) извинился. Она отметила, что общаться после Олимпиады будет, но не сейчас. Ее возмутил тот факт, что «приписали» короля.
«У меня даже такой мысли не было, зачем мне нужны извинения от короля? Видимо, всем нужно, чтобы их читали. Если нет заголовочка, то тогда никто не будет читать», – добавила Вяльбе.
Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.
Напомним, женская сборная России одержала победу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Россиянки преодолели дистанцию 4х5 км за 53 минуты 41,0 секунды.
Ранее Вяльбе уже объявляла бойкот норвежским журналистам. Президент Федерации лыжных гонок России 9 февраля отметила, что отказ общаться связан с высказываниями норвежцев о допинге у российских лыжников. Подобных представителей СМИ она назвала «недоумками», решившими прикрыть неудачу первой гонки таким способом.
«Я на это спокойно реагировать не могу», – заявляла Вяльбе, потребовав тогда извинений.