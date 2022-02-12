Вяльбе заявила о бойкоте норвежских СМИ до конца Олимпиады-2022

«Полная ерунда, давайте еще больше раскрутим историю, напишем, чтобы извинился премьер страны. Он записывал все мои слова на диктофон. Пускай он придет, достанет диктофон, и мы тогда вместе послушаем, что я сказала. А сказала я следующее: пока NRK не извинится, больше общаться не буду, я устроила им бойкот», – передает слова президента Федерации лыжных гонок ТАСС.