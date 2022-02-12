«Мы боимся»: Тутберидзе объяснила молчание по ситуации с Валиевой

Тренер Этери Тутберидзе впервые объяснила, почему не комментировала допинговый скандал с ее подопечной фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«Мы боимся любых высказываний, чтобы не нарушить, не навредить. Не знаю, кто и что решает, но, надеюсь, справедливость как-то восторжествует», - отметила наставница.

Также тренер заявила, что абсолютно уверена в том, что Камила «невинна и чиста».

По словам Тутберидзе, допуск Валиевой с сомнительным допинг-тестом к Играм является «или роковым стечением обстоятельств, или очень грамотно спланированным планом».

Накануне Международное агентство тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат. Проба была взята 25 декабря в Петербурге во время Чемпионата России по фигурному катанию, до начала Олимпийских игр. Шведская лаборатория, аккредитованная WADA, сообщила 8 февраля, что выявила у Валиевой запрещенный триметазидин.