Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
Олимпиада-2022
1 час назад

«Мы боимся»: Тутберидзе объяснила молчание по ситуации с Валиевой

Майк Габриелян

Тренер Этери Тутберидзе впервые объяснила, почему не комментировала допинговый скандал с ее подопечной фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«Мы боимся любых высказываний, чтобы не нарушить, не навредить. Не знаю, кто и что решает, но, надеюсь, справедливость как-то восторжествует», - отметила наставница.

Также тренер заявила, что абсолютно уверена в том, что Камила «невинна и чиста».

По словам Тутберидзе, допуск Валиевой с сомнительным допинг-тестом к Играм является «или роковым стечением обстоятельств, или очень грамотно спланированным планом».

Почему Тутберидзе отмалчивается в скандале с Валиевой?

Накануне Международное агентство тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат. Проба была взята 25 декабря в Петербурге во время Чемпионата России по фигурному катанию, до начала Олимпийских игр. Шведская лаборатория, аккредитованная WADA, сообщила 8 февраля, что выявила у Валиевой запрещенный триметазидин.

В ФФККР уточнили, что решение о допуске Валиевой к участию в личном турнире появится сегодня не позднее 18:00 МСК. Пока 15-летняя фигуристка продолжает подготовку к старту индивидуального турнира на Олимпиаде.

7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители