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Олимпиада-2022
1 час назад

Сборная России выиграла лыжную эстафету на Олимпиаде-2022

Просто Про Спорт

Женская сборная России по лыжам выиграла золотые медали в женской эстафете 4х5 на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Второй стала сборная Германии, отставшая на 18,2 секунды, тройку замкнула Швеция (+20,7).

Сборная России выиграла лыжную эстафету на Олимпиаде-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Все девушки впервые в карьере стали Олимпийскими чемпионами.

Для 27-летней Сориной и 21-летней Степановой это первые олимпийские медали в карьере, 26-летняя Непряева ранее выиграла серебро в Пкине и бронзу в Пхенчхане, 27-летняя Ступак становилась двукратным бронзовым призером Пхенчхана-2018.

На Олимпиаде-2022 в Пекине российские лыжники на данный момент принесли больше всех медалей — 6 из 13, в том числе две золотых.

Ранее Александр Большунов стал олимпийским чемпионом и выиграл серебро, серебряные медали завоевали Наталья Непряева и Денис Спицов, а Александр Терентьев стал бронзовым призером.

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