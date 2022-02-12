Лыжницы принесли России третье золото Олимпиады-2022

Российская женская сборная в лыжных гонках одержала победу в эстафете в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщают РИА «Новости».

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Отмечается, что у российских лыжниц на преодоление дистанции 4х5 километров ушло 53 минуты 41,0 секунды. На втором месте оказались спортсменки из Германии. Они отстали на 18,2 секунды. Немногим позже финишировали шведки (+20,7).

Заработанная лыжницами золотая медаль - третья в копилке сборной России. До этого «золото» получили Александр Большунов (лыжные гонки, скиатлон) и Камила Валиева (фигурное катание). Также на счету нашей сборной четыре серебряных и шесть бронзовых наград.