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Олимпиада-2022
1 час назад

Российские лыжницы завоевали золото в эстафете на Олимпиаде

Илья Родин

Российская женская сборная в лыжных гонках одержала победу в эстафете в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщают РИА «Новости».

Лыжницы принесли России третье золото Олимпиады-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что у российских лыжниц на преодоление дистанции 4х5 километров ушло 53 минуты 41,0 секунды. На втором месте оказались спортсменки из Германии. Они отстали на 18,2 секунды. Немногим позже финишировали шведки (+20,7).

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За Россию выступили Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Вероника Степанова. Первые два этапа девушки прошли «классикой», последующие - свободным стилем.

Заработанная лыжницами золотая медаль - третья в копилке сборной России. До этого «золото» получили Александр Большунов (лыжные гонки, скиатлон) и Камила Валиева (фигурное катание). Также на счету нашей сборной четыре серебряных и шесть бронзовых наград.

Ранее известный тренер Этери Тутберидзе рассказала о своем отношении к ситуации с допинговым скандалом с ее ученицей фигуристкой Камилой Валиевой. А также о том, почему несколько дней она не позволяла себе никаких высказываний.

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