Резцова: золото в эстафете — до слез! Низко кланяюсь девушкам

«Самые лучшие и сильнейшие наши девчушки! Эта победа до слез. Сегодня просто праздник. Девчонки наша гордость, низко кланяюсь им! Это было очень классно и сильно», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.