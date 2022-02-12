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Олимпиада-2022
54 минуты назад

Анфиса Резцова: золото в эстафете — до слез! Низко кланяюсь девушкам

Чемпионат.com

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала победу российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Резцова: золото в эстафете — до слез! Низко кланяюсь девушкам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самые лучшие и сильнейшие наши девчушки! Эта победа до слез. Сегодня просто праздник. Девчонки наша гордость, низко кланяюсь им! Это было очень классно и сильно», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Именно финишный этап Степановой позволил россиянкам выиграть олимпийскую гонку. На последнем круге эстафеты Вероника уверенно разобралась с немецкой лыжницей Софи Крель, выиграв гонку с 18-секундным преимуществом.

Серебряные медали гонки достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции.

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