Резцова: золото в эстафете — до слез! Низко кланяюсь девушкам

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала победу российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
«Самые лучшие и сильнейшие наши девчушки! Эта победа до слез. Сегодня просто праздник. Девчонки наша гордость, низко кланяюсь им! Это было очень классно и сильно», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Именно финишный этап Степановой позволил россиянкам выиграть олимпийскую гонку. На последнем круге эстафеты Вероника уверенно разобралась с немецкой лыжницей Софи Крель, выиграв гонку с 18-секундным преимуществом.
Серебряные медали гонки достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции.