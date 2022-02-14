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Олимпиада-2022
1 час назад

Россия вышла на второе место по количеству медалей на ОИ-2022 в Пекине

Газета.Ruиещё 20

Сборная России занимает второе место в общем медальном зачете по количеству завоеванных наград на Олимпийских играх - 2022 в Пекине.

Россия вышла на второе место в медальном зачете на Олимпиаде
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что 13 февраля российские лыжники Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов завоевали золото в эстафете. Биатлонист Эдуард Латыпов выиграл бронзу в гонке преследования.

Шорт-трекист Константин Ивлиев выиграл серебряную медаль в гонке на 500 м. Ангелина Голикова завоевала бронзу в беге на коньках на 500 м.

Таким образом, сборная России на этой Олимпиаде завоевала четыре золотые, пять серебряных и восемь бронзовых медалей. Первое место по завоеванным медалям занимают норвежцы (9-5-7). Тройку замыкает команда Германии (8-5-1).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России Никита Гусев повторил достижение Евгения Малкина на Олимпийских играх.

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