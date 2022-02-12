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Олимпиада-2022
44 минуты назад

В CAS назвали сроки рассмотрения дела Камилы Валиевой

Говорит Москва

Генсек Спортивного арбитражного суда Матье Риб уточнил, что этот процесс будет проходить сегодня и завтра.

В CAS назвали сроки рассмотрения дела Камилы Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью Reuters он уточнил, что дело рассмотрит коллегия из трёх судей, а большинство доказательств будет представлено по видеосвязи.

В свою очередь пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что решение по допуску Валиевой к Олимпиаде будет принято сегодня к 18:00 мск.

Ранее CAS зарегистрировал жалобы МОК и WADA на решение РУСАДА допустить российскую фигуристку к соревнованиям.

Российское антидопинговое агентство 8 февраля после получения положительного результата допинг-пробы на триметазидин наложило временное отстранение на спортсменку, а на следующий день дисциплинарный комитет агентства отменил это решение.

Валиева к моменту обнародования результатов пробы успела в составе российской команды выиграть золото Олимпиады в Пекине. Индивидуальные соревнования фигуристок пройдут на Играх 15 и 17 февраля.

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