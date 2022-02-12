Поздняков расплакался после достижения России на Олимпиаде-2022

«Фантастический результат, которого у нас с 2006 года не было. Мы сейчас обсуждали это с Еленой Валерьевной [Вяльбе], я поздравил девочек. Замечательный успех – для самих спортсменок, тренеров, специалистов федерации, для всех наших зрителей, я уверен, они все сегодня прильнули к экранам», – передает его слова ТАСС.