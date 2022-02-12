«У вас проблема»: Экс-глава WADA призвал Россию сняться с Олимпиады

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд отреагировал на скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Он посоветовал России не участвовать в нескольких Играх и взять «олимпийский тайм-аут». Об этом сообщает Reuters.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«У вас проблема. Надо сконцентрироваться на ней. Возьмите тайм-аут для одной, двух или трех Олимпиад, пока не возьмете это под контроль», - заявил Паунд.

По его словам, «русские не помогают себе, потому что они абсолютно не раскаялись».

«Они ничего не признают, они обжалуют каждое решение. Я думаю, что подход к ним, вероятно, был чересчур мягким, когда им позволили выступать сборной Олимпийского комитета России», - отметил бывший глава WADA.

Пятнадцатилетняя Камила Валиева стала любимицей болельщиков на пекинской Олимпиаде. Она исполнила четверной прыжок и помогла сборной России выиграть командное золото.

Однако Международное агентство по тестированию (ITA) заявило, что у нее найден положительный результат на запрещенный сердечный препарат триметазидин.

Проба была взята 25 декабря в Петербурге, на Чемпионате России по фигурному катанию, до начала Олимпиады. О триметазидине сообщила шведская лаборатория, аккредитованная WADA.