Выездная панель Спортивного арбитражного суда начнёт рассматривать дело российской фигуристки Камилы Валиевой завтра, 13 февраля, в 15:30 мск, сообщает официальный сайт CAS. Заседание пройдёт в формате видео-конференции.
Сегодня, 12 февраля, CAS зарегистрировал апелляцию от Международного союза конькобежцев (ISU). Вчера суд принял апелляции МОК и ВАДА на приостановку отстранения 15-летней фигуристки, допинг-проба которой дала положительный результат.
Решение по ситуации с допуском Валиевой к участию в личном турнире будет объявлено во второй половине дня 14 февраля.