Сегодня, 12 февраля, CAS зарегистрировал апелляцию от Международного союза конькобежцев (ISU). Вчера суд принял апелляции МОК и ВАДА на приостановку отстранения 15-летней фигуристки, допинг-проба которой дала положительный результат.

Решение по ситуации с допуском Валиевой к участию в личном турнире будет объявлено во второй половине дня 14 февраля.