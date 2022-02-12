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Олимпиада-2022
1 час назад

Washington Post встала на защиту Валиевой в допинговом скандале

Илья Родин

Влиятельная американская газета Washington Post опубликовала статью в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой, которая оказалась в центре допингового скандала на Олимпиаде в Пекине.

Washington Post встала на защиту Валиевой в допинговом скандале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор статьи Салли Дженкинс пишет, что допинг-пробу у фигуристки взяли 25 декабря 2021 года, и по правилам ее должны были вскрыть не позднее, чем через 10 дней, однако к моменту вскрытия пробы прошло целых два месяца. Дженкинс полагает, что причиной этого стала «расхлябанность» сотрудников Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«История Валиевой в очередной раз показала, насколько сомнительны токсикология и бесконечные юридические проволочки WADA», - подчеркивает журналист.

По ее мнению, виновата несовершенная система тестирования, а причин для наказания спортсменки нет.

Салли Дженкинс считает, что у WADA не имеется доказательств того, что мизерное количество безвредного в общем-то препарата предоставило Камиле какие-либо преимущества в соревнованиях. Утверждения о том, что она приняла препарат умышленно, так же ни на чем не основаны.

Единственным бесспорным свидетельством, по мнению автора статьи, является то, что Камила Валиева является лучшей фигуристкой своего времени. Да и в прошлом, добавляет Дженкинс, не многие могли бы сравниться с ней.

Ранее сообщалось, что рассмотрение дела российской фигуристки Валиевой в спортивном арбитражном суде начнется 13 февраля в 15-30 по московскому времени. В качестве арбитров приглашены специалисты из Италии, Словении и США.

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