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Олимпиада-2022
55 минут назад

Губерниев: за биатлониста Цветкова ужасно обидно

RT на русском

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результатах российских биатлонистов в спринте на 10 км на Олимпийских играх в Пекине.

Губерниев: за биатлониста Цветкова ужасно обидно
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

«Ужасно обидно за Цветкова. Но это признак олимпийской готовности. Поборется в преследовании. Свою медаль ещё возьмёт», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Он также считает, что шансы побороться за награды в гонке преследования сохраняет Эдуард Латыпов.

«Вряд ли Александр Логинов, вряд ли Даниил Серохвостов. Я надеялся на лучшее, обидно за эту гонку», — добавил Губерниев.

Максим Цветков занял четвёртое место в спринте. Он не промахнулся ни разу и отстал от лидера на 40,6 секунды. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё с результатом 24 минуты 0,4 секунды.

Латыпов финишировал с 11-м результатом. Серохвостов стал 19-м, Логинов — 38-м.

Ранее бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский выразил уверенность, что Цветков сможет завоевать медаль Олимпиады в Пекине.

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