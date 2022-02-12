Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистами на Олимпиаде

«Она выступила с рядом высказываний против меня, норвежских СМИ, нашей позиции, а также заявила, что мы не умеем проигрывать. Она будет бойкотировать все норвежские СМИ до тех пор, пока не получит извинения лично от короля Норвегии Харальда», — написал Сальтведт в издании NRK.