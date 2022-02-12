Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистами на Олимпиаде

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе заявила, что не будет общаться с норвежскими СМИ на Олимпиаде в Пекине после того, как журналисты исказили ее слова. В частности, журналист Ян Петер Сальтведт утверждал, что Вяльбе якобы требовала личных извинений от короля Норвегии.
«Она выступила с рядом высказываний против меня, норвежских СМИ, нашей позиции, а также заявила, что мы не умеем проигрывать. Она будет бойкотировать все норвежские СМИ до тех пор, пока не получит извинения лично от короля Норвегии Харальда», — написал Сальтведт в издании NRK.
Однако в интервью изданию «Чемпионат» Елена Вяльбе опровергла информацию норвежского СМИ о том, что требовала извинений от короля Норвегии.
«Я вообще не произносила слова «король» или Харальд, а сказала, что извиниться должен тот, кто задал этот вопрос!», - заявила Вяльбе.
По ее словам, ошибка произошла из-за «нашего плохого понимания друг друга». Журналист, задававший ей вопросы, записывал всё на диктофон.
Также Вяльбе рассказала о разговоре с главой Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эриком Рёсте, в котором был затронут и скандал с журналистами.
«Мы немного поговорили на эту тему, я ему сказала, что до конца Олимпиады с норвежскими СМИ общаться не буду, и Эрик всё понял. Видимо, он вник в эту ситуацию гораздо глубже, чем журналисты из Норвегии», —
Елена Вяльбе - глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной сборной.