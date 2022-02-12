Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
Олимпиада-2022
1 час назад

Российская лыжница побила рекорд среди чемпионов ОИ

Газета.Ru

Лыжница сборной России Вероника Степанова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в этом виде спорта. На момент завоевания золотой медали спортсменке было 21 год и 39 дней. Предыдущий рекорд принадлежал еще одной российской лыжнице — Юлии Чепаловой, которая стала олимпийской чемпионкой в 1998 году.

Российская лыжница побила рекорд среди чемпионов Олимпиады
Фото: Aaron Favila/APAaron Favila/AP

Сегодня Степанова в составе сборной России завоевала золотую медаль в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Россиянки опередили своих ближайших конкурентов, сборную Германии, на 18,2 секунды. Бронзовая медаль досталась Швеции.

В составе сборной России выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Норвежская лыжница обратилась к Степановой после победы в эстафете

Это уже третья золотая медаль сборной России на этой Олимпиаде. Две предыдущие награды принесли лыжник Александр Большунов, который стал первым в скиатлоне, а российские фигуристы — в командном турнире.

Следующая гонка у женщин, командный спринт классическим стилем, пройдет 16 февраля.

Всего в лыжных гонках на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 12 комплектов медалей.

Последние новости
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители