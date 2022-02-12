Российская лыжница побила рекорд среди чемпионов Олимпиады

Лыжница сборной России Вероника Степанова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в этом виде спорта. На момент завоевания золотой медали спортсменке было 21 год и 39 дней. Предыдущий рекорд принадлежал еще одной российской лыжнице — Юлии Чепаловой, которая стала олимпийской чемпионкой в 1998 году.

Фото: Aaron Favila/AP Aaron Favila/AP

Сегодня Степанова в составе сборной России завоевала золотую медаль в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Россиянки опередили своих ближайших конкурентов, сборную Германии, на 18,2 секунды. Бронзовая медаль досталась Швеции.

В составе сборной России выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Это уже третья золотая медаль сборной России на этой Олимпиаде. Две предыдущие награды принесли лыжник Александр Большунов, который стал первым в скиатлоне, а российские фигуристы — в командном турнире.

Следующая гонка у женщин, командный спринт классическим стилем, пройдет 16 февраля.

Всего в лыжных гонках на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 12 комплектов медалей.