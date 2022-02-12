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Олимпиада-2022
1 час назад

Российский хоккеист назвал чехов симулянтами после поражения в матче на ОИ

Lenta.ruиещё 6

Защитник сборной России по хоккею Александр Никишин назвал чехов симулянтами после поражения в матче на Олимпиаде в Пекине. Его цитирует РИА Новости.

Российский хоккеист назвал чехов симулянтами после поражения на Олимпиаде
Фото: Официальный сайт ХК "Спартак"Официальный сайт ХК "Спартак"

По его словам, чехи симулировали в матче в надежде заработать на себе удаления.

«Дмитрий Воронков даже не бил Лукаша Седлака, он развернулся просто к шайбе. Я там даже по лицу не попал Томашу Гике, а он упал. Я его даже не тронул», — поделился Никишин.

Он отметил, что российская команда должна была выигрывать и будет исправляться в следующих встречах.

Сборная России по хоккею проиграла чехам на Олимпиаде

Заключительный матч группового этапа олимпийского турнира завершился победой сборной Чехии в овертайме со счетом 6:5. Нападающий россиян Воронков на 38-й минуте был удален до конца игры за удар в голову нападающему чехов Седлаку. Никишин получил двухминутный штраф в овертайме.

11 февраля сборная России досрочно вышла в четвертьфинал турнира. Это произошло после того, как Чехия завершила вничью основное время матча против Швейцарии. Таким образом, ни одна команда в группе А уже не сможет опередить россиян. Последний матч группового этапа против Чехии не имел для сборной России турнирного значения.

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